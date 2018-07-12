Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, üst geçitten D-100 karayoluna atlayıp, intihara kalkışan F.D. (19), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, D-100 karayolu üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü'nde meydana geldi. Üst geçitte korkulukları aşan genç kız, bir anda kendini aşağı bıraktı. Karayoluna düşen genç kızı gören araç sürücüleri durdu. F.D.'ye ilk müdahaleyi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaptı. Bu sırada, ulaşım tek şeritten sağlanırken, üst geçitte toplananlar merakla yaşananları izledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedaviye alındı. Genç kızın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
KPSS sınav giriş belgeleri yayınlandı! 2018 KPSS ne zaman?
Adnan Oktar kaçarken yanındaydı! Kim olduğu ortaya çıktı
MİT paketledi! İki FETÖ mensubu Türkiye'ye getirildi
Yazar Emrah Serbes'e 13 yıl 4 ay hapis!
Midesi kaldırmayan izlemesin! Kulağından çıkarıldı, tam 22 tane...
Erdoğan'dan yeni kabine ile ilgili çarpıcı yorumlar!
İYİ Parti'den 'Gültekin Uysal' açıklaması
15 yaşındaki kız bir anda komaya girdi! Ailesi nedenini öğrenince şok geçirdi
Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu
Hem kanser, hem hamile olduğunu öğrendi! Aldığı karar şoke etti
Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!
Galaxy S9 fiyatında büyük indirim!
Okuyucu Yorumları 0 yorum