HABER

Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2018 15:43 | Son Güncelleme

İZMİT'te, üst geçitten D-100 karayoluna atlayıp, intihara kalkışan F.D.

Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT'te, üst geçitten D-100 karayoluna atlayıp, intihara kalkışan F.D. (19), yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, D-100 karayolu üzerindeki Adnan Menderes Köprüsü'nde meydana geldi. Üst geçitte korkulukları aşan genç kız, bir anda kendini aşağı bıraktı. Karayoluna düşen genç kızı gören araç sürücüleri durdu. F.D.'ye ilk müdahaleyi, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekibi yaptı. Bu sırada, ulaşım tek şeritten sağlanırken, üst geçitte toplananlar merakla yaşananları izledi. Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, tedaviye alındı. Genç kızın intihar girişimiyle ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Üst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandıÜst geçitten atlayıp, intihara kalkışan genç kız yaralandı

PARTNERÜnlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...Ünlü yıldız bu halde kahve içmeye gidince...
Rus turist havuzda boğulduRus turist havuzda boğuldu
16 yaşındaki çocuk, ablasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiye öldürdü (2)16 yaşındaki çocuk, ablasıyla ilişkisi olduğunu öne sürdüğü kişiye öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Survivor Ümit Karan yeni imajıyla şoke etti

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Trump NATO zirvesinde kriz çıkardı, sonra kameraların karşısında....

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Adnan Oktar'ın arşivine el konuldu!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Kediciklerin gözaltı fotoğrafları şaşkına çevirdi!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Eski kedicikten olay itiraf: Adnan Oktar cinsel ilişkiye giremiyordu!

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Son dakika! CHP'de olağanüstü kurultay hareketliliği

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Güpegündüz cinayet anı kamerada

Güpegündüz cinayet anı kamerada

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Taciz skandalı! Çocukların çığlıklarını duyan mahalleli yardıma koştu

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Alanya'daki otelde akılalmaz olay: Yarısı çocuk 72 kişi zehirlendi!

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Şehirlerarası otobüste akılalmaz olay! Muavin bahşiş veren kadını soydu

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Alanya'da otelde 72 kişi zehirlendi

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

Görme engelli kızı için 4 yıl boyunca hukuk metinlerini okudu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.