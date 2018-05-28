Üst geçitten düşen kamyonetin sürücüsü öldü

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI (Sakarya), (DHA)- ADAPAZARI'nda üst geçitte bariyerleri yıkıp yola düşen kamyonetin sürücüsü Mehmet Bulut (45) yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 03.00 sıralarında, Adapazarı-Kaynarca yolu Karaman mevkiinde meydana geldi. Besicilik yaptığı öğrenilen Mehmet Bulut yönetimindeki 75 AT 454 plakalı kamyonet, üst geçitte sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerleri yıkıp yola düştü. Ağır yaralanan Mehmet Bulut, 112 Acil ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Mehmet Bulut yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
FOTOĞRAFLI
Meral Akşener'den 'Sana bu mu battı?' diyen Süleyman Soylu'ya sert yanıt
Pensilvanya tartışması büyüyor! Erdoğan'ın meydan okumasına Muharrem İnce'den cevap
18 yaşındaki Ozan Cinbaş E-Devlet'e girdi, hayatının sürprizini yaşadı
Türkiye'ye karşı Ermeni Olayları'nı kullanmaya hazırlanan İsrail'den geri adım
Fatih Portakal için Adalet Bakanlığı'na Selahattin Demirtaş başvurusu: Programa ankesörlü telefonla katılsın
Suudi Arabistan'dan Türkiye ile kriz çıkartacak hamle! YPG/PKK ile çalışan Arap güçlere destek
Muharrem İnce, korumaların sahneden attığı vatandaşı arayarak özür diledi
Semt isimlerinde yaşayan kapılar
Savaşın acımasız yüzü! Sokağın ortasında soyup...
Ölümle yaşam arasındaki 30 dakika! Baba oğul selde birbirine sarılıp direndi
Okuyucu Yorumları 0 yorum