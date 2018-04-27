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'Ustaya baktırıp geleceğim' diyerek 3 traktörle ortadan kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 27.04.2018 11:25 | Son Güncelleme

ANTALYA'da traktörlerini satmak isteyen üç çiftçi, "Araçları ustaya baktırıp geleceğim" diyen C.M.

'Ustaya baktırıp geleceğim' diyerek 3 traktörle ortadan kayboldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da traktörlerini satmak isteyen üç çiftçi, "Araçları ustaya baktırıp geleceğim" diyen C.M. (28) tarafından dolandırıldıklarını öne sürdü, kendileri gibi dolandırılan çok sayıda mağdur olduğunu söyledi.
Antalya'da oturan ve birbirlerini tanımayan çiftçiler İsmet Ordu (53), Adnan Selvi (55) ve Adnan Baki'nin (38) kaderi bir mağduriyet hikayesinde kesişti. Banka kredisiyle ikinci el satın aldıkları traktörlerini yenilemek isteyen çiftçiler, satış ilanlarını internete verdi. İddiaya göre İsmet Ordu'yu arayan C.M., 2006 model 48 NS 117 plakalı traktörünü satın almak istediğini söyledi. Görüşmeler sonunda 33 bin 750 TL'ye el sıkışan C.M. ve İsmet Ordu, satış işlemleri için notere gitti. Traktörü sanayide bir ustaya göstermek istediğini belirten C.M., aracı alıp kayıplara karıştı.
POLİS MERKEZİNE GİDİNCE ŞAŞKINLIK YAŞADI
İki gün geçmesine rağmen C.M.'ye cep telefonundan ulaşamayan Ordu, soluğu polis merkezinde aldı. Traktörünü satmak isterken dolandırıldığı iddiasıyla şikayetçi olan Ordu, polis merkezinde C.M. tarafından dolandırıldıklarını öne süren ve şikayete gelen Adnan Selvi ve Adnan Baki ile tanıştı. Adnan Selvi 03 UH 348 plakalı 2007 model traktörünü 30 bin TL'ye, Adnan Baki ise 2011 model 09 PJ 683 plakalı traktörünü 50 bin TL'ye satmak isterken dolandırıldığını anlattı.
Mağduriyetlerin bire bir örtüştüğünü gören çiftçiler, polis merkezinde dosyalarının birleştirilmesini istedi. C.M.'nin "Traktörü ustaya baktırıp geleceğim" diyerek dolandırdığını anlatan çiftçiler kendisinden bir daha haber alamadıklarını söyledi.
'ÇOK MAĞDUR VAR'
Çiftçiler, kendi çabalarıyla gittikleri birkaç galerici ve traktör bayisinden C.M'nin Antalya'da en az 15 kişiyi aynı şekilde dolandırdığını öğrendiklerini aktardı. Kredi çekerek satın aldıkları traktörlerin borcunu dahi bitiremediklerini belirten çiftçiler, bu şekilde dolandırılan mağdurlarla tanışıp şikayet dosyalarını birleştirmek istiyor.

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'Ustaya baktırıp geleceğim' diyerek 3 traktörle ortadan kayboldu'Ustaya baktırıp geleceğim' diyerek 3 traktörle ortadan kayboldu'Ustaya baktırıp geleceğim' diyerek 3 traktörle ortadan kayboldu

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