Üsteğmen Usta, Afrin'de şehit oldu (4)

ACI HABER, ANKARA'DAKİ ANNE VE BABASINA ULAŞTI

Üsteğmen Oğuz Kaan Usta'nın şehit olduğu haberini Ankara'nın Çankaya ilçesi Seyranbağları Mahallesi'nde oturan anne ve babasına askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan baba emekli astsubay Canpolat (54) ve anne Sevim Usta (50), gözyaşlarına boğuldu. Şehidin baba evi ile bulunduğu sokak Türk bayrakları ile donatıldı. Şehit evi, acı haberi alıp, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı. Çankaya Belediyesi de şehidin evinin önüne taziye çadırı kurdu.

Şehit üsteğmen Usta'nın Antalya'da görev yapan İngilizce öğretmeni eşi Saide Üstüner Usta'nın da 3 yaşındaki kızıyla birlikte Ankara'ya gelmek üzere yola çıktığı belirtildi.

Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

FOTOĞRAFLI