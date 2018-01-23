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Üsteğmen Usta, Afrin'de şehit oldu (5)

YAŞAM HABERLERİ | 23.01.2018 17:39 | Son Güncelleme 2 saat önce

ŞEHİT ÜSTEĞMEN, 4 YIL ANTALYA'DA GÖREV YAPMIŞ

Antalya Valisi Münir Karaloğlu, Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Solmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Menderes Türel, İl Emniyet Müdürü Celal Uzunkaya, İl Jandarma Komutanı Tahir Savran ve Ak Parti İl Başkanı Rıza Sümer şehit evine taziye ziyaretinde bulundu. Bir süre aileyle görüşen Vali Karaloğlu, Afrin'de devam eden mücadelenin çok çetin geçtiğini söyledi. TSK'nın güçlü bir şekilde bu mücadeleyi gerçekleştirdiğini anlatan Vali Karaloğlu, "Şehidimiz 4 yıl Antalya Tugay Komutanlığı'nda görev yapmış. Geçen yıl buradan Kayseri 1'inci Komando Tugayı'na tayin olmuş. Oradan da Suriye'ye operasyona görevlendirilmiş. Şehidimizin eşi burada çalışıyor. Ailenin kendi kararı, yarın Ankara'da defin işlemi gerçekleştirecek. Biz aileyi buradan göndereceğiz. Allah Mehmetçiğimize güç kuvvet versin" dedi.

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