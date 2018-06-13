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'Usulsüz dinleme' sanığı eski müdür yardımcısı adliyede (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 13.06.2018 12:23 | Son Güncelleme

TUTUKLANDI Eskişehir'deki 'usulsüz dinleme' davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

TUTUKLANDI
Eskişehir'deki 'usulsüz dinleme' davasının yakalanan firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı. Aygün, Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.

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