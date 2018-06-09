Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı (2)

ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Ankara'da yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Eskişehir'e getirildi. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aygün'e ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu aldı. Aygün, daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.
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