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Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 22:02 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ Ankara'da yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Eskişehir'e getirildi.

Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı (2)

ESKİŞEHİR'E GETİRİLDİ
Ankara'da yakalanan usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Eskişehir'e getirildi. Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, Aygün'e ilk olarak Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporu aldı. Aygün, daha sonra Eskişehir Emniyet Müdürlüğü TEM Şubesi'ne götürüldü.

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Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı (2)Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı (2)Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı (2)

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