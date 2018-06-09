HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 15:39 | Son Güncelleme

ESKİŞEHİR'deki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.

Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.
Eskişehir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile iş adamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'ün tutuklanması istendi.
Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün'ün bugün Ankara'da polis tarafından yakalandığı belirtildi. Eskişehir 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Aygün'ün üzerinde sahte kimlik çıktığı, işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruzSinem Kobal: Kenan’la gezmeyi seviyoruz
Alman kadın turist, denizde boğulduAlman kadın turist, denizde boğuldu
Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)Eski kayınbiraderine silahlı saldırıda tanımadığı kişiyi öldürdü (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Survivor 93. yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Acun'dan Sema'ya yaptırım!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Murat Başoğlu ve Hande Bermek hiçbir şey olmamış gibi birlikte!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketleriyle ilgili şok çıkış: Çok feci şeyler duydum!

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Seçim anketi sonuçları art arda açıkladı! İşte 24 Haziran öncesi oy oranlarında son durum

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Süleyman Soylu'dan darbe uyarısı: FETÖ çağrı yapmaya devam ediyor

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Dünürünü kuma almak istedi, karşı çıkan eşini dövdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Dehşet anları kamerada! 16 yaşındaki genç kız beşinci kattan atladı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Ege Denizi’nde görülen köpek balıklarının sırrı ortaya çıktı

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Antalya'da korkunç kaza! Bu acıya yürek dayanmaz

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Polis bu halde bastı! Ne olduğunu anlamadılar

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

Yer: Şanlıurfa'da! Şaşkına çeviren görüntü!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

17 yaşındaki muavin kız kaçırmak için otobüs çaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.