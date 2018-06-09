Usulsüz dinleme sanığı eski müdür yardımcısı, sahte kimlikle yakalandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'deki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Eskişehir Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün, Ankara'da sahte kimlikle yakalandı.
Eskişehir'de, Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Yılmaz Büyükerşen, CHP Milletvekili Cemal Okan Yüksel ile iş adamları ve gazetecilerin aralarında bulunduğu 107 kişiyi 2009-2013 yılları arasında usulsüz dinledikleri iddiasıyla 25 emniyet mensubu hakkında soruşturma açıldı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, 3 Mart 2015 tarihinde sevk edildikleri nöbetçi mahkemece serbest bırakıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamenin ardından İl Emniyet eski Müdür Yardımcısı Mustafa Aygün'ün tutuklanması istendi.
Uzun süredir firari olan Mustafa Aygün'ün bugün Ankara'da polis tarafından yakalandığı belirtildi. Eskişehir 2'nci Ağır ceza Mahkemesi'ndeki usulsüz dinleme davasının firari sanığı Aygün'ün üzerinde sahte kimlik çıktığı, işlemlerinin ardından Eskişehir'e getirileceği öğrenildi.
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