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Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 09.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

DOKTORU DÖVEN SERBEST Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö'yü (49) kendisine usulsüz sağlık raporu vermediği için döverek sağ bacağını kırdığı öne sürülen H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DOKTORU DÖVEN SERBEST
Antalya'nın Kemer ilçesinde Çamyuva Aile Hekimliği'nde görevli aile hekimi K.Ö'yü (49) kendisine usulsüz sağlık raporu vermediği için döverek sağ bacağını kırdığı öne sürülen H.D., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesinden sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan H.D. yurt dışı çıkış yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
'EN AZ 10 YIL CEZA ALMASI GEREKİR'
Olayın hukuki boyutunu takip eden Antalya Tabip Odası avukatı Münip Ermiş, kararın korkutucu olduğunu söyledi. Kamu hizmeti yapan bir hekimin hem de görev yaptığı kamu binasında sopayla bayıltılana kadar darp eden bir kişinin en az 10 yıl hapis cezası istemiyle yargılanması gerektiğini belirten Münip Ermiş, "Polise karşı yapılan en ufak bir tartışmada şüpheli tutuklanıyor. Burada doktorun hizmet yaptığı birimde bacağı kırılıyor ancak saldırgan serbest kalıyor. Sopa kullandığı için yargı bunu silah olarak nitelendirir ve bu en az 10 yıl ceza alması istemiyle dava gerektirir. Bu karar doktora şiddeti teşvik eder durumdadır. Bundan sonra sağlık görevlilerinin can güvenliğinin olmadığını gösterir" dedi.

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