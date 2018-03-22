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Üvey anneden kan donduran ifade

YAŞAM HABERLERİ  | 22.03.2018 02:25 | Son Güncelleme

İzmir’de, 8 yaşındaki çocuğu su hortumu ile döverek öldürdüğü iddia edilen üvey anne ve babanın ifadeleri kan dondurdu.

İzmir’de, 8 yaşındaki çocuğu su hortumu ile döverek öldürdüğü iddia edilen üvey anne ve babanın ifadeleri kan dondurdu. Cani babanın oğlunu falakaya yatırdığı ortaya çıktı.

Olay, 6 Temmuz’da Göksu Mahallesi 684/16 sokaktaki bir evde meydana geldi. İddiaya göre, Suriye uyruklu 8 yaşındaki Ali D., inşaat işçisi olduğu öğrenilen babası Muhammet D.(34) ve üvey annesi Fatima Ş.(32) tarafından su hortumu ile dövülerek öldürüldü. Olayın ertesi günü küçük çocuğu uyandıramayan baba ve üvey anne, durumu 112 sağlık ve polis ekiplerine ihbar etti. Eve sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Ali D.’nin yaşamını yitirdiğini tespit etti. 112 ekiplerinin küçük çocuğun ölümünün şüpheli olduğunu bildirmesi üzerine, Cumhuriyet savcısı olayla ilgili soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, Ali D.’nin üvey annesi ve babası polis ekiplerince gözaltına alındı. Küçük çocuğun dövülerek öldürüldüğü ortaya çıkması üzerine, üvey anne ve baba tutuklandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma yürüten Cumhuriyet savcısının hazırladığı iddianameye göre, çiftin küçük çocuğu uzun bir süredir su hortumu ile dövdüğü, son olarak babanın Muhammed D.’nin 5 Temmuz gecesi, üvey anne Fatima’nın da 6 Temmuz sabah saatlerinde çocuğa hortumla vurduğu belirtildi. Ayrıca, küçük Ali’nin aldığı darbelerle yaşamını yitirdiği vurgulandı. Savcı, anne babasın uzun süredir küçük Ali’yi dövdüklerini ve bu nedenle ölümüne neden olduklarını, çocuktaki yaraların sayısı ve nitelikleri göz önüne alındığında, öldürme kastıyla hareket ettiklerinin anlaşıldığını belirterek, ‘Canavarca hisle çocuğu öldürmek’ suçundan her iki sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istedi. İzmir 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Muhammed D., Fatima Ş., sanık avukatları ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Pınar Melli katıldı.

’’Falakaya yatırarak döverdi’’

Sanıklardan Fatima Ş., olaydan 15 gün önce eşinin Ali D.’yi dilenirken gördüğü için dövdüğünü iddia ederek, "Babası ayağına hortumla vuruyordu. Dövme tarzı falakaydı. Olay günü ise akşam ağzından kan geldi. Gece uyuduk, uyandığımızda yataktan düştüğü için ölmüş" dedi. Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların tutukluluk hallerinin devamını ve ’kasten öldürme’ suçundan cezalandırılmalarını talep etti. Mahkeme heyeti de sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.

’’Alt kattan ağlama sesleri duydum’’

Öte yandan, duruşmada tanık olarak ifade veren sanıkların oturduğu evin sahibi Gamze Z., olay günü çocuğun ağlama sesini duyduğunu belirterek, "Sanıklar benim kiracım olur. Olay günü alt kattan ağlama sesi ve vurma sesi duydum" dedi.

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