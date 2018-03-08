Üvey annenin skandal hakaretleri mahkemeye taşındı!

İstanbul Aile Mahkemesi’nde babası Necdet T.’nin ikinci evliliğini yaptığı Gül T. ile boşanma davası sürerken, üvey anneye bir dava da üvey kızı Fulya T.’den geldi. Öz annesinin boşanmasından sonra babası ile kalmaya devam ettiğini belirten Fulya T., daha sonra babasının kendinden yaş olarak küçük bir kadınla evlendiğini söyledi. Üvey annesine tazminat davası açan Fulya T., Asliye Hukuk Mahkemesi’ne verdiği dava dilekçesinde şu iddialarda bulundu:
"Öz annem babamdan boşanınca ben babamla kalmaya devam ettim. Üniversiteye gidiyordum. Babam kendi çalıştığı sektörde yurt dışı bağlantıları olan bir şirkette çalışan kendinden yaşça küçük bir kadınla evlendi. Evlendiği kadın, babam yurt dışında olduğu zamanlar benim evden çıkmama izin vermiyor hatta okula gitmemi engellediği zamanlar bile oluyordu. Alışverişime, kendime aldığım her şeye kızardı. Herkesin içinde beni küçümsüyordu. Amacı benim evden gitmemi annemin yanında yaşamamı istemesiydi. Babama her şeyi anlatıyordum. Gül T. ise beni devamlı babama şikayet ediyor aramızı açıyordu. Babam bana ‘idare et’ demekle yetiniyor benim tarafımda olduğu zamanla Gül T. babamı ‘boşanırım, kızında sende sürünürsün’ gibi sözlerle tehdit ediyor, tartışıyorlardı. Babam aldığı araba ve evi onun üzerine yapmıştı.”
"GELECEĞİN O....SU, SAYGISIZIN TEKİ"
Vatan'da yer alan habere göre, dilekçesinde üvey annesinin çevresine kendi hakkında ‘geleceğin o...u, saygısızın teki ’ gibi hakaret ve küçük düşürücü laflar ettiğini anlatan genç kız, “Psikolojik tedavi görmeye başladım. 15 gün hastanede yattım yeni girdiğim işten ayrılmak zorunda kaldım. Bu dönemde babam başka sorunlar da yaşadığı Gül T.’ye boşanma davası açtı” dedi. Fulya T. 60 bin TL tazminat talebinde bulunurken, üvey annesi Gül T. ile yaşadıklarına şahitlik edecek tanık listesini de mahkemeye sundu.
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