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Üvey babasını tüfekle vurup yaralayan genç, arkadaşının evinde yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.05.2018 15:39 | Son Güncelleme

KONYA'da, annesine küfrettiği için araya giren üvey babası Mehmet D.'yi bacağından tüfekle yaralayan Tolunay Tıska (23), saklandığı arkadaşının evinde, suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı.

Üvey babasını tüfekle vurup yaralayan genç, arkadaşının evinde yakalandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA) - KONYA'da, annesine küfrettiği için araya giren üvey babası Mehmet D.'yi bacağından tüfekle yaralayan Tolunay Tıska (23), saklandığı arkadaşının evinde, suç aleti tüfekle yakalanıp, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tıska, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Hastanede tedavi gören Mehmet D., dün sosyal medya hesabından üvey oğlunun fotoğrafını paylaşıp, 'Aracımı çalıp, beni pompalı ile sağ bacağından vurup ortalıktan kayboldu. Görenler bana ya da 155'e ulaşırsanız sevinirim' diye yazmıştı.
Olay, perşembe günü saat 13.00 sıralarında, merkez Karatay ilçesi Hacı Sadık Mahallesi Şairbaki Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, eve alkollü gelen Tolunay Tıska, annesi Şükriye D. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tıska'nın tartışma sırasında annesine küfretmesi üzerine üvey babası Mehmet D. araya girdi. Mehmet D., Tolunay Tıska'yı annesine küfretmemesi konusunda uyardı. Bunun üzerine Tolunay Tıska, Mehmet D.'yi sağ bacağından tüfekle vurup, kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet D., sağlık görevlilerince ambulansla Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet D.'nin bacağında parçalı kırık meydana geldiği, sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI
Polis, olaydan sonra birçok adrese baskın yapsa da Tolunay Tıska'yı bulamadı. Çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, Tıska'nın, arkadaşının merkez Karatay ilçesi Karaciğan Mahallesi'ndeki evinde saklandığını tespit etti. Ekipler, dün akşam saatlerinde eve baskın yaparak, Tıska'yı suç aleti tüfekle yakalayıp, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tolunay Tıska, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.
ÜVEY BABA, SOSYAL MEDYADAN ÇAĞRI YAPMIŞTI
Öte yandan hastanede tedavi gören Mehmet D., dün, sosyal medyadaki hesabından yakalanması için üvey oğlu Tolunay Tıska'nın fotoğrafını paylaşıp, 'Polis arıyor. Aracımı çalıp, beni pompalı ile sağ bacağından vurup ortalıktan kayboldu. Görenler bana ya da 155'e ulaşırsanız sevinirim' diye yazmıştı.

​FOTOĞRAFLI

Üvey babasını tüfekle vurup yaralayan genç, arkadaşının evinde yakalandıÜvey babasını tüfekle vurup yaralayan genç, arkadaşının evinde yakalandı

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