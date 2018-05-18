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Üvey babaya cinsel istismardan 33 yıl 9 ay hapis cezası

YAŞAM HABERLERİ  | 18.05.2018 13:39 | Son Güncelleme

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 yıl önce, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Bülent A.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, 3 yıl önce, 15 yaşındaki üvey kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan Bülent A. (43), 33 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Karabağlar'da 2015 yılında meydana gelen olayda, Bülent A., üvey kızı I.D.'yi kendisine yardım etmesi bahanesiyle evden çıkardı. İddiaya göre Bülent A., aracıyla ormanlık alana götürdüğü I.D.'yi tehdit ederek cinsel istismarda bulundu. Geçen yıl yine aynı yöntemle bir kez daha üvey kızına cinsel istismarda bulunduğü öne sürülen Bülent A., I.D.'nin şikayeti üzerine gözaltına alınıp, tutuklandı. Bülent A. hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.
İzmir 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuklu sanık Bülent A. ve avukatı katıldı. Duruşma savcısı, esasa yönelik verdiği mütalaasında, sanık hakkındaki suçlamaların sadece üvey kızının iddialarından ibaret olduğunu, cinsel istismar ile ilgili doktor raporu, başkaca bir bilgi ve görgü tanığının olmaması nedeniyle, 'şüpheden sanık faydalanır' ilkesi gereğince sanığın beraat ve tahliyesine karar verilmesini talep etti. Sanık Bülent A. da kıza cinsel istismarda bulunmadığını öne sürüp, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığa 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan önce 18 yıl hapis cezası verdi. Kanunun ilgili maddesi gereğince, sanığın üvey baba olmasından dolayı cezası artırılarak 33 yıl 9 ay'a çıkarıldı, tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

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