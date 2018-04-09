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Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

YAŞAM HABERLERİ  | 09.04.2018 10:08 | Son Güncelleme

Tekirdağ’da Hayati Belli önceki gün eşiyle 10 ve 12 yaşlarındaki iki üvey oğlunu boğarak öldürdü. 14 yaşındaki üvey kızını da ormana götürüp tecavüz etti. Cani üvey babanın ifadesi kan dondurdu.

Üvey oğullarını boğarak öldürdü, üvey kızına tecavüz etti! Cani babadan kan donduran ifadeler

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde eşi Güzel Belli (44) ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç (10) ve Arda Edirne'yi (12) sert cisimlerle vurarak yaraladıktan sonra boğarak öldürüp, eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi (14) kaçıran Hayati Belli (47) yakalandı. İfadesinde cinayetleri soğukkanlılıkla anlatan, eşini kendisine pezevenk dediği için öldürdüğünü öne süren Belli, kaçırdığı üvey kızı Melisa'ya da ormanlık alanda tecavüz ettiğini söyledi.

Olay, Marmara Ereğlisi'ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi Dereağzı Sokak üzerindeki 3 katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 4 ay önce 'fuhuş ve fuhşa aracılık yapmak' suçundan tutuklanan Hayati Belli ile eşi Güzel Belli, bir hafta önce cezaevinden tahliye edildi. Ailenin oturduğu evde dün, henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hayati Belli, eline aldığı sert bir cisimle eşi Güzel Belli ile kadının önceki evliliğinden olan oğulları Ardınç ve Arda Edirne'ye vurdu, ardından da üçünü de boğarak öldürdü. Hayati Belli, cinayetlerin ardından eşinin diğer evliliğinden olan Melisa Y.'yi de tehditle kaçırdı.

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Marmara Ereğlisi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Hayati Belli'yi yakalamak ve kaçırdığı kızı kurtarmak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Belli'nin kullandığı 06 BY 878 plakalı otomobil, Plaka Takip Sistemi'ne (PTS) kaydedildi, Mobese kameraları ile takibe alındı. Sistem, bugün saat 01.30 sıralarında sistemin Marmara Ereğlisi'nin Dereağzı Mahallesi yakınlarında alarm verdi. Önlem alan jandarma, aracı durdurup Hayati Belli'yi yakalayarak, Melisa Y.'yi kurtardı.

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CİNAYETLERİ SOĞUKKANLILIKLA ANLATTI

Gözaltına alınan Hayati Belli, jandarmadaki ifadesinde işlediği cinayetleri soğukkanlılıkla anlattı. Belli, "Olay günü eşimle saat 01.30 sıralarında tartışmaya başladım. Tartışma kavgaya dönüşmesiyle cinnet geçirdim. Önce iki çocuğu, sonra da eşimi, başlarına vurarak öldürdüm. Daha sonra cesetleri evin bahçesinde bulunan boş eve taşıdım. Sabah Melisa uyandı. Kendisine annesi ile tartıştığımızı ve iki kardeşini alarak evi terk ettiğini söyledim. Birlikte arabaya binip, gezmeye çıktık" dedi.

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TECAVÜZ ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Çerkezköy'de ormanlık alanda, annesi ve kardeşlerini öldürdüğünü açıkladığı Melisa'ya da tecavüz ettiğini söyleyen Hayati Belli, "Çerkezköy'e geldik, burada ormanlık alanda araçtan indik. Bir süre sonra Melisa'ya annesini ve kardeşlerini öldürdüğümü söyledim. Bana her şey anlat dedim. Melisa bana annesinin kendisini erkeklere pazarladığını anlattı. Ben de orada Melisa'ya tecavüz ettim. Bana eşim sürekli pezevenk diyordu, ondan öldürdüm" diye konuştu.

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Jandarmada soruşturması süren Hayati Belli'nin yarın adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Kaçırıldıktan saatler sonra kurtarılan Melisa B.'nin ise yaşadığı şoku henüz üzerinden atamadığı kaydedildi. Melisa Y.'nin psikologlar eşliğinde ifadesinin alınacağı belirtildi.

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ÇOCUKLARIN CENAZELERİNİ BABALARI ALDI

Hayati Belli'nin vahşice öldürdüğü Ardınç ve Arda Edirne kardeşlerin cenazelerini babaları Mehmet Edirne teslim aldı. Çocukların İstanbul'da toprağa verileceği belirtildi. Öldürülen Güzel Belli'nin cenazesi ise Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi morgunda bulunurken, annesi ve ablasının teslim almak için jandarmaya başvurduğu ifade edildi.

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Tekirdağ hayati belli tecavüz Üvey Baba

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