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Uyanık vatandaş yarım milyonu kurtardı

YAŞAM HABERLERİ | 11.01.2018 08:28 | Son Güncelleme 7 saat önce

Elinde poşetle sürekli telefonla konuşan yaşlı kadının dolandırılmak üzere olduğunu anlayan vatandaş, polisi aradı. Takibe alınan kadın, dolandırıcıya 522 bin lirayı verdiği anda operasyon yapıldı

Uyanık vatandaş yarım milyonu kurtardı

İstanbul Şişli'de, elinde poşetle dolaşan ve panik halinde sürekli olarak cep telefonu ile konuşan Ayla B.'yi (80) fark eden bir kişi hemen 155 Polis İmdat Hattı'nı aradı ve kadının dolandırılmak üzere olabileceğini söyledi. Olay, Nadide Sokak'ta geçen gün 21.00'de meydana geldi. Yaşlı kadını takip eden vatandaş, ihbarın ardından kendisini arayan sivil polise konum attı ve sivil polisler olay yerine gelene kadar kadını takip etti. Bir saat içinde olay yerine gelen İstanbul Polisi, telefonla konuşmaya devam eden Ayla B.'yi gizlice izledi. Kısa süre sonra kadının yanına gelen 20-25 yaşlarındaki bir kişi, Ayla B.'nin elindeki poşeti aldı. Operasyona başlayan İstanbul polisi, içinde 522 bin 700 lira bulunan poşeti alan teledolandırıcı Şükrü Y.'yi (27) suçüstü yakaladı.

OPERASYON YALANI

Dolandırılmak üzere olduğunu, sivil polisten öğrenen Ayla B., "Telefondaki kişi bana polis olduğunu ve banka hesabımdaki paralarla terör örgütüne finans sağlandığını söyledi. 'Operasyon yapacağız. Bankadaki tüm paralarınızı çekip bize getirin. Operasyonun sonunda paranızı geri alacaksınız' dedi. Evden çıkmamı sağladı ve bana siyah renkli bir cep telefonu verdi. 'Sizi bu numaradan arayacağız' dedi. Bir süre sonra aradı ve beni hep telefonda tuttu. Banka kartımın şifresini sordu. Ben de söyledim. Daha sonra bankaya giderek paramı çektim. Beni sürekli cep telefonuyla konuşarak yönlendiriyordu. Daha sonra istediği noktaya gittim. Yanıma geldi. Ben de parayı verdim" dedi.

SİVİL POLİSLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Telefonla ulaştıkları kişilere kendilerini polis memuru veya savcı olarak tanıtan ve tuzağa düşürdükleri insanlardan yüklü miktarda para alarak haksız kazanç sağlayan tele-dolandırıcının elinden son anda kurtulan Ayla B. polise ve ihbarcı vatandaşa teşekkür etti. Gözaltına alınan şüpheli Şükrü Y., İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

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Kaynak: Sabah

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Şişli istanbul dolandırıcı

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Okuyucu Yorumları 22 yorum
vatan haini kansız dolandırıcıların insan içinde dolaşamaz hale getirilmesi gerekir
helal olsun be arkadaş ben o kişiden dahada sevindim sağolasın
ninecım vatandaşı görseydin biraz
Polisi arayabin adam 522 milyarını kurtarmış. En az 12.000 tl sını verse iyiydi.
522bini kaptırmayı göze alır yine vermez sen tanımamışsın bizim milleti.
helal olsun. uyanık davranmış...
Emin olun ihtiyacı olan birisine iki lira vermez bu insanlar
@m.kesser Aynen Dolndırıcalara Şapur Şupur Gerçek İhtiyacı olana yarabbi Çok şükür Misalidir..
Sonuç güzel..Ama İstanbul'da polisin ihbara intikali 1 koca sat mi sürmüş?..
birader ofiste çayı bitir, kalk asansör bekle, araaca atla sirensiz gel kolay mı bu işler. fetöcü de 10 dkya ordalar.
Birisi benim 522 bin tl mi kurtaracak ben ona sade bir teşekkür edersem ayıp olur en az 50 bin tl verirdim böyle insanlar kimseye yardım etmez 5 kuruş vermez
Ne kirli çıkıymış nineye bak .....
hepsi iyi hoşta okadar haber çıkıyor bu insanlar hala neden bunlara inanır bide bu adamlar kurbanlarını nasıl seçiyor bankada okadar parası olduğunu nerden biliyorlar mesela..
Vatandaşı tebrik etmek lazım. Bu yaşlı teyzelerde 1 liranın hesabını yapar,hiç tanımadığı adama yüzbinlerce lirayı vermeye kalkarlar.Artık sağır sultan duydu,emniyet telefonla tebliğ veya çağrı yapmaz,uyanık olun biraz
burada haberin konusu duyarlı vatandaş olmalı,dolandırıcılık artık günümüzde sıradanlaştı.. helal olsun demeli,insanlık ödülü verilmeli o duyarlı vatandaşa
demek ki ninenin terörle ilgili bir gevşekliği var ki inanmış yemiş bu durum biraz şüphe uyandırıyor insanda
Kolay yoldan gece gündüz uyumayıp zengin olmak peşinde olan cibiliyeti bozuk kansızlar asalak bi hayvan gibi yaşamakta.Allahım sen bunlara fırsat vermeyesin!
Bu dolandırıcıları yakalayıp linç etmek gerekiyor.
O dolandırıcıyı yakalatmayı sağlayan duyarlı vatandaşa umarım teyzemiz ödül teklif etmiştir. Etmedi ise yazıktır. Etmek zorunda değildir ama vicdanen ve bir jest olarak yapması gerekir. Vatandaş sayesinde yarım milyonu kurtarıyorlar.
Balık baştan kokar memleket kandırılan, kandıran ve dolandırıcı dolu.
o canının idamı gerek kahramanı da unutmamak lazım helal sana
Şimdi adam yakalandı ve hapise atıldı he? Peki telefonda kadınla sürekli konuşan kişiye ne ceza verildi? Ve ya bunun gibi dolandırıcılara ne gibi caydırırcı ceza var acaba? Merak ediyorum 3 ay yatacak mı acaba?.
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