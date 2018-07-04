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Uyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kayboldu

YAŞAM HABERLERİ  | 04.07.2018 15:48 | Son Güncelleme

ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.

Uyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kayboldu

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyarı levhalarına rağmen serinlemek için sulama kanalına giren kimliği öğrenilemeyen genç, akıntıya kapılarak kayboldu.
Mersin'de oturduğu belirtilen 22 yaşlarındaki erkek, gezmek için geldiği Adana'nın Seyhan ilçesi Kıyıboyu Caddesi'nde kuzeniyle birlikte serinlemek için Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına girdi. Bir süre yüzen genç, akıntıya kapılıp sürüklenirken, kuzeni ise, kanaldan güçlükle çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Sualtı ekipleri kanalda kaybolan genci bulmak için çalışma başlattı.
Gencin kuzeni ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Sulama kanalı boyunca konulan 'Yüzmek Tehlikeli ve Yasaktır' yazılı uyarı levhaları dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Uyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kaybolduUyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kaybolduUyarı levhalarına rağmen girdiği kanalda kayboldu

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