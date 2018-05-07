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Uyarıları dikkate almadılar! ‘Bu keyif boğulmaya değer’

YAŞAM HABERLERİ  | 07.05.2018 16:33 | Son Güncelleme

Antalya'nın Alanya ilçesinde güneşli havayı fırsat bilerek plaja gelen yerli ve yabancı turistler, 4 metreyi bulan dalgalara aldırış etmeden deniz keyfi yapınca boğulma tehlikesine karşı yetkililer megafonla ve düdükle uyarıda bulundu.

Uyarıları dikkate almadılar! ‘Bu keyif boğulmaya değer’

Güneşli havayı fırsat bilen turistler ve yakın illerden gelen vatandaşlar, rüzgar nedeniyle İncekum Plajı’ndaki dalga yüksekliği zaman zaman 4 metreye ulaşan denizde kendilerini mavi sulara attılar. Boğulma tehlikesinin yüksek olduğu denizde kendini dalgaların arasına atan kişiler 2 cankurtaran ile plaj işletmesi tarafından megafonla ve düdükle uyarıldı.

“DENİZ BAYA KÖTÜ DALGA VE GİRDAP VAR“

Denize girenlerin arasında 4 boğulmayı engellediklerini söyleyen cankurtaran ekibi, "Buradaki misafirleri uyarmamıza rağmen aldırış etmiyorlar. Az önce de bir kişiyi daha kurtardık. Deniz baya kötü dalga ve girdap var. Buna rağmen uyarılarımızı dikkate almıyorlar" diye konuştu.

“BU KEYİF BOĞULMAYA DEĞER”

Deniz keyfi için plaja gelen bir grup vatandaş ise denizi çok sevdiklerini ve boğulma tehlikesi geçirseler dahi bu keyfe değecek olduğunu söylediler. Vatandaşlar, "Dalga da olsa hiç önemli değil. Bu keyif boğulmaya değer" dedi. (İHA)

antalya

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