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Üye kaydı için geldikleri parti binasında hayatlarının şokunu yaşadılar

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:00 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki DSP İlçe Başkanlığı’nı kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir adet dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı.

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki DSP İlçe Başkanlığı’nı kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir adet dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Alaplı DSP İlçe Başkanlığı’nın kapı kilidini kırarak içeri girdi. İlçe sekreteri odasındaki arşiv dolabı ve masasının çekmecelerinin karıştırıldığı olayda bir adet de diz üstü bilgisayarı çalındı. Olayın sıradan bir hırsızlık olayı olduğunu düşündüğünü söyleyen DSP Parti meclis üyesi Mustafa Timür şunları söyledi:
"Partimize yapılan bu çirkin saldırıyı,öncelikle şiddetle kınıyorum. Arkadaşlarıma Alaplı’ya komple geçmiş olsun diliyorum. Bu eksikler ve partiye verilen zararları en kısa sürede tamamlayacağız. Hiç bir eksiğimiz kalmayacaktır. Yönetici arkadaşlarımız bu konuda hiç endişe etmesinler. DSP, Alaplı teşkilatın arkasında dimdiktir. Umarım bunun altından kötü niyetli art niyetli insanlar çıkmaz. Bunun basit bir hırsızlık olayını düşünmek istiyorum, geçmiş olsun diyorum."

Üye kaydı yapmak isterken fark ettiler
Hırsızlık olayını, üye kaydı yapmak için parti binasına çıktıklarında fark ettiklerini anlatan DSP İlçe Başkanı İrfan Türkyılmaz ise "Parti binamıza çıktım. bir kaç arkadaşımızı üye yapacaktık. Arkadaşımızla içeriği girdik, belki içeride yönetim kurul arkadaşımız var diye düşündük. Seslendik içeride kimse yoktu. Kapıya baktığımda kırılmış olduğunu gördük. Hemen arkadaşları ve emniyeti aradık. Genel merkezimize haber verdik. Bu olayın kimler tarafından yapıldığı bilmiyoruz. Şaşkınız. Yetkililer gerekli işlemleri yapıyor. Umarız kimliği belirsiz hırsızlar bir an evvel yakalanır" diye ifade etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen Alaplı Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtları ve parmak izi örneklerini incelemeye aldı.

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