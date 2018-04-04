Üye kaydı için geldikleri parti binasında hayatlarının şokunu yaşadılar

Zonguldak’ın Alaplı ilçesindeki DSP İlçe Başkanlığı’nı kırarak içeri giren kimliği belirsiz kişi yada kişiler bir adet dizüstü bilgisayarı alarak kayıplara karıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişiler, Alaplı DSP İlçe Başkanlığı’nın kapı kilidini kırarak içeri girdi. İlçe sekreteri odasındaki arşiv dolabı ve masasının çekmecelerinin karıştırıldığı olayda bir adet de diz üstü bilgisayarı çalındı. Olayın sıradan bir hırsızlık olayı olduğunu düşündüğünü söyleyen DSP Parti meclis üyesi Mustafa Timür şunları söyledi:

"Partimize yapılan bu çirkin saldırıyı,öncelikle şiddetle kınıyorum. Arkadaşlarıma Alaplı’ya komple geçmiş olsun diliyorum. Bu eksikler ve partiye verilen zararları en kısa sürede tamamlayacağız. Hiç bir eksiğimiz kalmayacaktır. Yönetici arkadaşlarımız bu konuda hiç endişe etmesinler. DSP, Alaplı teşkilatın arkasında dimdiktir. Umarım bunun altından kötü niyetli art niyetli insanlar çıkmaz. Bunun basit bir hırsızlık olayını düşünmek istiyorum, geçmiş olsun diyorum."