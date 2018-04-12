Uygulama için okul önüne gelen polisler ilk aradıkları kişide esrar ele geçirdi

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde okul önlerinde asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, durdurdukları ilk araç içerisinden inen sürücü üzerinde esrar ele geçirdi. Şahıs, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kocaeli’de Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ve İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü Motorize Yunus Timleri ortaklığında İzmit’in İnönü Caddesi’nde huzur uygulaması yapıldı. Bir lise önünde uygulama yapan polis ekiplerince durdurulan ilk araç olan hafif ticari aracın sürücüsü üzerinde yapılan aramada 1 gram esrar ele geçirildi. 41 DD 967 plakalı hafif ticari aracı detaylı bir şekilde arayan polis ekipleri, üzerinde uyuşturucu madde bulunan sürücü M.Ş.’yi gözaltına aldı. Kelepçelenerek polis aracına alınan M.Ş., işlemleri yapılmak üzere polis merkezine sevk edildi.