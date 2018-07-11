Uygunsuz harekette bulunan kişiye vatandaş dayağı

ADANA, (DHA)- ADANA'da, kaldırımda uygunsuz hareketlerde bulunduğu öne sürülen kişi, vatandaşlarca dövüldü. Cep telefonuyla kayda alınan dayak anı, sosyal medyada paylaşıldı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Sümer Mahallesi Bülent Angın Bulvarı'nda meydana geldi. Yol kenarında cinsel organını çıkarıp, teşhirde bulunduğu ve ahlaka aykırı hareketler yaptığı öne sürülen, ismi açıklanmayan 40'lı yaşlardaki kişi, kendisini fark eden vatandaşlarca dövüldü. Bir vatandaşın cep telefonu ile kayda aldığı o anlar, sosyal medyada da paylaşıldı. Vatandaşlar, dövdükleri kişiyi daha sonra polise teslim etti.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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