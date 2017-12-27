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Uyku ilacıyla uyutup sınırdan geçirmeye kalktılar! İçler acısı görüntü

YAŞAM HABERLERİ | 27.12.2017 11:09 | Son Güncelleme 2 saat önce

Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Kapıkule ve Dereköy sınır kapılarından bu yıl içinde yurda kaçak yollarla sokulmak istenen, değeri 230 bin lira olan 110 evcil hayvan yakalandı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bağlı TrakyaGümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat ekipleri, Bulgaristan'a açılan Edirne'nin Kapıkule ve Kırklareli'nin Dereköy sınır kapılarından yılbaşından bu yana yurda araçlar içine saklanarak kaçak sokulmak istenen 65 papağan, 20 güvercin, 15 köpek, 10 yavru kedi olmak üzere toplam 110 evcil hayvan yakaladı. Yakalanan hayvanların satış değerinin yaklaşık 230 bin lira olduğu belirtildi.

Bulgaristan'da ucuz olan Türkiye'ye getirilip yüksek fiyatlarla satılmak istenen hayvanların yurda kaçak olarak sokmak isteyenler, bazı hayvanları ses çıkarmalarını önlemek için özel ilaçlarla bayıltırken, bazıları ise havasızlıktan öldü. Yakalanan 65 papağan ile 20 güvercin hayvanat bahçelerine teslim edilmek üzere Kırklareli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi. Sınırda yakalanıp yediemin olarak hayvansever dernek üyelerinin ev ve iş yerlerinde baktığı 15 yavru köpek ile 10 kedi ise önümüzdeki günlerde Trakya Gümrükleri Başmüdürlüğü Edirne Tasfiye İşletme Müdürlüğü (TASİŞ) tarafından ihaleyle satışa çıkarılacak.

SATILMASINI İSTEMİYORLAR

Dereköy Sınır Kapısı'nda ele geçirilen 10 kedinin ihaleyle satışa çıkana kadar bakımını üstlenen HAYTAP saha sorumlusu Zuhal Arslan, Türkiye'de hayvanların petshoplarda parayla satılmasına karşı olduklarını söyledi. Arslan, "Eski Doğu bloğu ülkelerde 10 dolara alınan süs köpekleri, gümrükten kaçak olarak Türkiye'ye getiriliyor. Çantaların gizli bölümlerinde taşınarak Türkiye'ye getirilen yavru köpekler, gümrükten geçerken ses çıkarmaması için özel ilaçlar ile bayıltılıyor. Türkiye'ye getirilip, Eminönü, Laleli veya Sirkeci gibi yerlerdeki petshoplara 200 ila 1000 dolar arasında satılıyor. Bu ticareti yapan kişi hem Türkiye'de tatilini yapıyor hem de bu ticaretin gelişmesine neden oluyor. Bakanlığın çıkarmasını beklediğimiz yasayla bu köpeklerin mal statüsünden çıkarılıp, can statüsüne alınarak satışının yapılmasının yasaklanmasını istiyoruz" dedi.

'BİZİM CAN GİBİ GÖRDÜĞÜMÜZ HAYVANLAR MAL GİBİ SATILMASIN'

Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda kaçak sokulan 3 yavru köpeğe gönüllü olarak bakımını üstlenen, Edirne Doğayı Hayvanları Koruma ve Yaşatma Derneği (EDHAYKO) yönetim kurulu üyesi Yağmur Islattı, hayvanların mal statüsünden çıkarılmasını istedi. Hayvan satışlarına dernek olarak da karşı olduklarını söyleyen Yağmur Islattı, "Kesinlikle hayvan satışlarına karşıyız. Gümrükte çok sayıda hayvan kaçırılıyor ve bunlar sadece yakalananların bir kısmı. Biz gümrükte yakalanan hayvanlara gönüllü olarak bakmaya her zaman hazırız. Yeter ki onlar yaşasın. Tek isteğimiz, bizim can gibi gördüklerimiz mal gibi satılmasın" diye konuştu.

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir süre önce yakalanan 10 köpek ise 4 Ocak'ta TASİŞ tarafından 17 bin lira bedelle satışa çıkarılacak. (DHA)

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Kapıkule Trakya evcil hayvan Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Dereköy sınır kapıları

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
bu hayvanları satın alıp hediye eden hayvandan daha aşağılık öküzlere duyurulur.. bunu ticaret haline getiren sizin aşağılık hediye anlayışlarınız.. almayın almayın almayın..
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