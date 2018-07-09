HABER

Uykuda fenalaşan Alman turist, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 09.07.2018 14:22 | Son Güncelleme

BODRUM'da, kaldığı otel odasında uykudayken fenaşan Alman turist Natalie Metzger (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, kaldığı otel odasında uykudayken fenaşan Alman turist Natalie Metzger (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Metzger'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.
Almanya'nın başkenti Berlin'den geçen hafta tatile gelen Natalie Metzger, Gümbet Mahallesi'ndeki otele yerleşti. Metzger, bugün sabaha karşı uykusunda fenalaştı. Bir süre sonra da hareketsiz kaldı. Durumu farkeden eşi Roth Metzger, resepsiyonu arayıp, yardım istedi. Çağrılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Metzger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki ay önce pankreas ameliyatı geçirdiği öğrenilen Metzger'in kalp krizinden öldüğü sanılırken, polis soruşturma başlattı.

PARTNERYine bildiğini okuduYine bildiğini okudu
Bilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktıBilgisayar kasaları ve fırının içinden kaçak sigara çıktı
Fotoğrafçıdan '15 yaşındaki gelin' tepkisi; Çekim yapmadı, damatla kavga ettiFotoğrafçıdan '15 yaşındaki gelin' tepkisi; Çekim yapmadı, damatla kavga etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazası neden oldu? Kazanın sebebi yol bekçilerinin olmaması mı? Flaş iddia

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Ünlülerden tren kazası paylaşımı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yeni gelişme! Yaşamını yitiren 24 kişinin isimleri belli oldu

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki tören için özel para basıldı! İşte törendeki ilkler

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Memur maaşlarına 3 ayrı zam geliyor

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Abdulkadir Selvi yazdı: Erdoğan, 16 yıl sonra Türkiye'yi şaşırtacak

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

Kanal D’de reyting rekorları kıran Çarkıfelek yarışmasına nasıl katılabilirsiniz?

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

'Manukyan' lakaplı fuhuş çetesi liderinin çocuklarının kimlikleri şoke etti!

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü! Okey oynamaktan şüpheli çanta bile vazgeçiremedi

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Minik Arda da Çorlu'daki tren kazasında hayatını kaybetti

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Pikniğe giden vatandaşlara ayı saldırdı!

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

Çöp atmak için evden çıkan genç kız kayıplara karıştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.