Uykuda fenalaşan Alman turist, hastanede öldü

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM'da, kaldığı otel odasında uykudayken fenaşan Alman turist Natalie Metzger (45), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Metzger'in kalp krizinden yaşamını yitirdiği üzerinde durulduğu bildirildi.

Almanya'nın başkenti Berlin'den geçen hafta tatile gelen Natalie Metzger, Gümbet Mahallesi'ndeki otele yerleşti. Metzger, bugün sabaha karşı uykusunda fenalaştı. Bir süre sonra da hareketsiz kaldı. Durumu farkeden eşi Roth Metzger, resepsiyonu arayıp, yardım istedi. Çağrılan ambulansla bir özel hastaneye kaldırılan Metzger, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İki ay önce pankreas ameliyatı geçirdiği öğrenilen Metzger'in kalp krizinden öldüğü sanılırken, polis soruşturma başlattı.



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