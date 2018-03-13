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Uyumaya girdikleri kuaför soyulunca başları belaya girdi

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2018 09:47 | Son Güncelleme

Adana’da kalacak yerleri olmadığı için eskiden çalıştıkları kuaföre gidip burada bir süre uyuyan 4 kişi, iş yerinden hırsızlık olunca gözaltına alındı.Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi’nde bulunan kadın kuaföründe meydana geldi.

Adana’da kalacak yerleri olmadığı için eskiden çalıştıkları kuaföre gidip burada bir süre uyuyan 4 kişi, iş yerinden hırsızlık olunca gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi’nde bulunan kadın kuaföründe meydana geldi. İddiaya göre, bir süre kuaförde çalışan Murat Ç. (26) Ramazan M. (27) ile kardeşi Halil İbrahim M. ve arkadaşı Berat Ş. içki içtikten sonra kalacak yerleri olmadığı için duvardan atlayarak, kuaförün kapısını açıp içeri girdi. Bir süre burada kalan şüpheliler daha sonra iş yerinden ayrıldı. 4 şahıs iş yerinden ayrıldıktan sonra yüzü maskeli bir kişi iş yerine gelerek buradaki elektrikli bisiklet aküsü, 2 bin 500 lira değerindeki ses sistemi, 5 saç kurutma makinesi, 4 saç kesme makası, 5 cep telefonunu çuvalların içine koyup çaldı.
Sabah iş yerine gelen Osman Ulusoy, soyulduğunu fark edince polisi aradı. Olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceledi. Ekipler görüntülerde önce iş yerine 4 kişinin geldiğini bunların yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldığını daha sonra yüzü maskeli bir kişinin geldiğini belirledi.
Polis tarafından yakalanan 4 kişi hırsızlık yapmadıklarını, bunun güvenlik kamerasında da görüldüğünü, uyumak için kuaföre girdiklerini söyledi. İfadeleri alınan şahıslar sevk edildikleri adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Polis şimdi yüzü maskeli zanlıyı arıyor.

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