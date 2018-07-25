Uyuşturucu almaya giden 4 arkadaşı gasp ettiler

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA,(DHA)- ADANA’da uyuşturucu almaya giden 4 arkadaşı gasp eden 2 kişi tutuklandı.
Olay, Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, otomobil ile uyuşturucu almaya giden İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T.'yi sokak Esat K. (26) ve R.S (16) durdurdu. Şüpheliler kendilerine karşı çıkan 4 arkadaşı bıçakla tehdit edip üzerlerinde bulunan para ve cep telefonlarını gasp etti. İsa K., Onur K., Rafet A. ve Canberk T. olayın ardından karakola giderek şikayetçi oldu. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri ise, zanlıları yakalamak için bölgede çalışma başlattı. Ekipler, yaptığı çalışmada ise Esat K. ve R.S.'yi kısa sürede yakaladı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise, gasp edilen cep telefonları, 100 lira para, olayda kullanılan bıçak ile 142 uyuşturucu hap ele geçirildi. 4 arkadaşa ise uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapıldı. Emniyete getirelen zanlılar sevk edildikleri adliyede nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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