HABER

Uyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 13:46 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Ersin Z.

Uyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Ersin Z. (25), üvey annesi Zahide Z.'yi içerde sanıp evi ateşe verdi.
Olay, Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Ersin Z. bu sabah üvey annesinin oturduğu eve geldi. Zahide Z.'nin evde olduğunu sanan zanlı, evi ateşe verip kaçtı. Şans eseri kız kardeşinde olan Zahide Z. ise bir süre sonra geldiği evini yanarken buldu. Sinir krizi geçiren kadın, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Alevlerin büyümesi üzeri olay yerine itfaiye çağırıldı. Gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada Zahide Z., "Evime oturmaya kıyamazdım, tüm eşyalarım mahvoldu. Beni yaktı Allah'ta kendini yaksın. Asıl amacı beni yakmaktı, şans eseri kız kardeşime gittim. Verilmiş sadakam varmış" dedi.
Kullanılamaz durumdaki evine bakıp, gözyaşlarına boğulan kadına ise komşuları, "Üzülme biz sana evimizdeki eşyalardan getiririz" dedi.
Şüpheli Ersin Z.'nin ise evi yaktıktan sonra Antalya'ya gideceğinin söylemesi üzerin, polis otogarda tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Uyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendiUyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendiUyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendiUyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün silah pazarlığı kameradaFirari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün silah pazarlığı kamerada
İnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğimİnce'den çok ilginç seçim vaadi: Beni seçin, birkaç ay içinde gideceğim
Dün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısıDün kiliseleri hedef almışlardı! Yine intihar saldırısı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

MHP'de büyük kriz! 'Erdoğan' çıkışı partiyi karıştırdı

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

Ahmet Hakan'dan Barış Atay için çok sert sözler

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

AK Parti'yi sarsan ölüm haberi!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük zam!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

İlahiyatçı Hayrettin Karaman'dan şok çıkış: Abla ölmüşse baldız ile evlenmek caizdir

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Lise öğrencisi oturdukları apartmanın damından atlayarak intihar etti

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Ankara'da silahlı saldırı: 2 yaralı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Taksici aracında yüklü miktarda para buldu 4 saat sahibini aradı

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

Otelde yangın paniği: 10 kişi dumandan etkilendi

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

Gaziosmanpaşa'da silahlı çatışma! 1 ölü, 1 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.