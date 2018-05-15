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Uyuşturucu bağımlısı üvey oğlu tarafından yakılmak istendi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.05.2018 15:09 | Son Güncelleme

ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Ersin Z.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da uyuşturucu bağımlısı Ersin Z. (25), üvey annesi Zahide Z.'yi içerde sanıp evi ateşe verdi. Olay, Sarıçam ilçesi Orhan Gazi Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu bağımlısı Ersin Z. bu sabah üvey annesinin oturduğu eve geldi. Zahide Z.'nin evde olduğunu sanan zanlı, evi ateşe verip kaçtı. Şans eseri kız kardeşinde olan Zahide Z. ise bir süre sonra geldiği evini yanarken buldu. Sinir krizi geçiren kadın, komşuları tarafından güçlükle sakinleştirildi. Alevlerin büyümesi üzeri olay yerine itfaiye çağırıldı. Gelen ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti. Bu sırada Zahide Z., "Evime oturmaya kıyamazdım, tüm eşyalarım mahvoldu. Beni yaktı Allah'ta kendini yaksın. Asıl amacı beni yakmaktı, şans eseri kız kardeşime gittim. Verilmiş sadakam varmış" dedi. Kullanılamaz durumdaki evine bakıp, gözyaşlarına boğulan kadına ise komşuları, "Üzülme biz sana evimizdeki eşyalardan getiririz" dedi. Şüpheli Ersin Z.'nin ise evi yaktıktan sonra Antalya'ya gideceğinin söylemesi üzerin, polis otogarda tedbir aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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