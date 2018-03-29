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Uyuşturucu baronu Met Kanani’nin şebekesine ikinci dalga operasyon: 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 14:33 | Son Güncelleme

İstanbul ve Muğla’da geçtiğimiz günlerde 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı.

İstanbul ve Muğla’da geçtiğimiz günlerde 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonla ile ilgili yeni bir gelişme daha yaşandı. Operasyonun ikinci dalgasında uyuşturucu baronu ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani çetesi ile bağlantılı İstanbul Ümraniye’de uyuşturucu serası olarak kullanılan bir depo daha ele geçirildi.
Emniyet kaynaklarından derlenen bilgilere göre, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, 19 Mart’ta İstanbul, Muğla, Bodrum ve Milas’ta eş zamanlı düzenledikleri operasyonda, 1 ton 100 kilogram uyuşturucunun ele geçirmiş, uyuşturucu baronu ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani’nin de aralarında olduğu çok sayıda zehir taciri yakalanmıştı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, polis zanlıların itiraflarından yola çıkaran şebekenin İstanbul’da uyuşturucu deposu da ortaya çıkarıldı.
Şebekenin Ümraniye’de özel donanımlı deposuna 22 Mart’ta yapılan baskında Tuncay A. ve Yusuf M. adlı şebeke üyesi yakalandı. Uyuşturucu üretim serasına dönüştürülen depoda 218 kök Hint keneviri, uyuşturucu imalatında kullanılan şemsiyeler, saksılar ve elektrik trafoları gibi uyuşturucu imalatında kullanılan çeşitli suç unsurları ele geçirildi.
Gözaltına alınan Tuncay A. ve Yusuf M. adlı şebeke üyeleri, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Öte yandan operasyonun ilk dalgasında uyuşturucu baronu ‘Arnavut Met’ lakaplı Met Kanani çetesine mensup 11 kişinin emniyetteki sorgusu sürüyor.

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