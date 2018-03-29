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Uyuşturucu baskınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 16:12 | Son Güncelleme

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’ndeki bir evde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin bir eve yaptığı uyuşturucu baskınında gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Alanya’nın Cikcilli Mahallesi’ndeki bir evde esrar yetiştirildiği bilgisine ulaşan Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde dün saat 23.45 sıralarında belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, saksıya ekili halde 42 kök Hint keneviri, bir kısmı satışa hazır paketlenmiş 240 gram esrar ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirdi. Olay sırasında evde bulunan U.E. isimli şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen U. E. Alanya Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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