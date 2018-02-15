Uyuşturucu baskınında terör örgütü dökümanları ele geçirildi

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da polis, uyuşturucu baskını yaptığı bir evde 4 paket bonzai ve terör örgütü PKK'ya ait dökümanlar ele geçirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu olduğunun ihbarı üzerine harekete geçti. Eve baskın yapan polis ekipleri, narkotik köpeğiyle yaptığı aramada içime hazır, 4 paket bonzai ile terör örgütü PKK'ya ait bez parçası ve örgütsel dokümanlar ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.C.K. (30) ve M.K. (24) sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.
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