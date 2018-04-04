HABER

Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 04.04.2018 10:39 | Son Güncelleme

Adana’da uyuşturucu çetesine yönelik karadan ve havadan drone destekli 20 ayrı adrese yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması; uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana’nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde aynı anda operasyon düzenlendi.20 ayrı adreste 42 şüpheliye düzenlenen operasyon, havadan da drone ile takip edildi.

Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Adana’da uyuşturucu çetesine yönelik karadan ve havadan drone destekli 20 ayrı adrese yapılan operasyonda 42 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığınca halkın huzur ve güvenliğinin sağlanması; uyuşturucu madde kullanımı, imal edilmesi ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan çalışmalar sonucunda, Karataş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla Adana’nın merkez Seyhan, Yüreğir ve Adana’nın sahil ilçesi Karataş’ta uyuşturucu tacirlerine hem karada hem denizde aynı anda operasyon düzenlendi.
20 ayrı adreste 42 şüpheliye düzenlenen operasyon, havadan da drone ile takip edildi. Operasyonda zehir tacirlerinin evlerinde saksıda kenevir yetiştirdikleri belirlendi. Ayrıca evlerinde bulunamayan bazı şüpheliler Sahil Güvenlik Komutanlığının yardımıyla denizde seyir halindeyken teknelerde yakaladı.
Çeşitli miktarlarda uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonlarda uyuşturucu çetesine mensup 42 şüpheli gözaltına aldı.

Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Uyuşturucu çetesine drone destekli operasyon

Okulda öğretmen rezaleti!Okulda öğretmen rezaleti!
Fransızlar da teröristlerin yanında Fransızlar da teröristlerin yanında
İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!İstanbul'da 'Sülün Osman' vakası!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Survivor için şaşırtan iddia! 'Nevin Yanıt kendisi pes etti'

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber!

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

İstanbul için sürpriz aday! 2019 seçiminde kullanacağı sloganını da açıkladı

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Kulis: Soylu, Albayrak ve Bozdağ'ın gözü Yıldırım'ın koltuğunda!

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

Begüm Kütük ve Erdil Yaşaroğlu çiftinin bebek acısı

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

İbrahim Tatlıses binasını satılığa çıkardı! Değeri 15 milyon dolar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

Adana'da akılalmaz olay: Torbacılar sıcak havada soba yakınca yakayı ele verdi

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul'da bu sabah! İşe giderken bu manzarayla karşılaştılar!

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

İstanbul Büyükçekmece'de kimyasal alarm: TEM'in hemen yanı başı...

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Zabıta ekipleri müdahale etmek istedi, vatandaş kalkan oldu

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

Sulama kanalına düşen araçtaki hemşire hayatını kaybetti!

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

3 çocuklu yengesine tecavüz etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.