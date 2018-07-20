Uyuşturucu cinayeti sanığına ömür boyu hapis talebi

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA'da Cihan Gençtürk'ü (30) bıçaklayarak öldüren İsmail Efe Kuralay'ın (20), ömür boyu hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanmasına başlandı. Sanık Kuralay, yanındaki arkadaşının Cihan'a uyuşturucu sattığını ileri sürerek, "Cihan, sonra yanımıza gelip 'Beni dolandırdınız' diyerek bağırmaya başladı. Kolumdan tutup bana vurdu. Ben de kendimi korumak içi bıçağı salladım" dedi.

Olay, geçen şubat ayında merkez Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi'nde meydana geldi. İsmail Efe Kuralay, internet kafede yanına gelen Cihan Gençtürk ile tartıştı. Kafe dışında devam eden tartışmada Kuralay, Güntürk'ü bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Gençtürk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Tutuklanan Kuralay, Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde 'Kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle açılan davada hakim karşısına çıktı. Duruşmada, ölen Cihan Gençtürk’ün ablası Emine Usta da hazır bulundu.

Sanık Kuralay savunmasında, yanında bulunan başka bir arkadaşının Cihan Gençtürk'e uyuşturucu sattığını ileri sürerek şöyle konuştu:

"Biz internet kafeye gittik. Cihan arkamızdan gelip, 'Siz çocuk mu kandırıyorsunuz, beni dolandırdınız' diyerek bağırmaya başladı. İnternet kafeden dışarıya çıktık. Parasını istediğini söyledi. Biz para ile sigara almıştık. Vereceğimi söylememe rağmen sağ kolumdan tutup bana vurmaya başladı. Ben de kendimi korumak için bıçağı salladım. Kaçarken arkamdan koştuğunu gördüm. Daha sonra babamla birlikte polise gidip teslim oldum, pişmanım."

Öle Gençtürk'ün ablası Emine Usta, sanığın cezalandırılmasını isterken duruşma tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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