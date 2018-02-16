Uyuşturucu davasında 9 kişi tahliye edildi

Engin ÖZMEN/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE'de uyuşturucu sattıkları gerekçesiyle haklarında 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan 21'i tutuklu 22 sanığın yargılanmasına başlandı. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada uyuşturucu satmadıklarını ve 'içici' olduklarını öne süren tutuklu sanıklardan 9'u hakkında tahliye kararı verilirken, iddianamede sanıkların telefon görüşmelerinde eroin ve kokain yerine mermer taşı, araba, iddia kuponu gibi şifreler kullandıkları iddia edildi.

Edirne Jandarma Komutanlığı Keşan ve İpsala ilçelerinde uyuşturucu sattığı öne sürülen bir grubu geçen yıl takibe aldı. Telefonları da dinlenen şüphelilere düzenlenen operasyonda 22 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 21'i tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 2'si kadın 22 şüpheli için Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından 30 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın ilk duruşmasına tutuklu sanıklar Abdullah A., Abdullah T., Batuhan B., Cem B., Derya K., Doğuş D., Erdal D., Eren S., Gülin K., İmdat E., İrfan Ç., Oğuz T., Ömer D., Savaş Ö., Serdar U., Serkan E., Tolga K., Vahit S., Yunus Ö., Yücel D. ile avukatları katılırken, tutuksuz yargılanan Ahmet C.K. ise duruşmaya gelmedi. Tutuklu sanık Hasan U. ise Silivri Cezaevi'nden video konferans sistemiyle bağlandı. Duruşma 160 sayfalık iddianamenin okunmasıyla başlarken daha sonra sanıkların ilk savunmalarını alındı. Uyuşturucu satmadıklarını öne süren sanıklar sadece uyuşturucu kullandıklarını ve 'içici' olduklarını söyledi. Sanıklardan örgüt kurmak ve yönetmekle suçlanan Hasan U., mahkemedeki ifadesinde yalan beyanlardan dolayı tutuklandığını ifade ederek, "Ben mağdur durumdayım, neden tutuklu olduğumu bilmiyorum. Ayağımdan yaralıyım, cezaevi şartlarında ameliyat olamıyorum. Mahkemeden tahliyemi talep ediyorum" dedi.

İLK DURUŞMADA 9 TAHLİYE

Tutuklu sanıklardan Ömer D. daha önce uyuşturucu tedavisi gördüğünü ve tahliye olduğunda da bu tedaviye devam edeceğini belirterek, "Çıktığımda uyuşturucu içmemeyi düşünüyorum, çocuğum var, tahliyemi istiyorum" diye konuştu. Sanık Derya K. ise uyuşturucu satmadığını kaydederek, "İlk günden bu yana hep doğruları söyledim. Kendim için değil çocuklarım için tahliyemi istiyorum. Gerekirse ev hapsi verilmesini talep ediyorum" şeklinde konuştu. Uyuşturucu satmadığını ancak kullanıcı olduğunu iddia eden tutuklu sanık Erdal D., "Hiç kimseye uyuşturucu satmadım ve temin etmedim. Ben uyuşturucu kullandım sadece içiciyim" ifadelerini kullandı. Edirne 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, ilk savunmalarına ardından tutuklu sanıklar, Derya K., Eren S., Gülin K., İmdat E., Oğuz T., Ömer D., Savaş Ö., Serkan E. ve Vahit S.'nin tahliyesine ve yurt dışına çıkış yasağı kararı vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

30 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Edirne Cumhuriyet Savcısı Aslan Barlık tarafından hazırlanan iddianamede uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen sanıklar için 30 yıla kadar hapis cezası istedi. Gençleri tehdit eden uyuşturucunun son yıllarda yukarıya doğru artan bir ivme gösterdiği ifade edilen iddianamede, "Son dönemde ülkemiz ve ilimiz dâhilinde uyuşturucu satışının belli bölge ve mahalleler bazında yapıldığı anlaşılmaktadır. Yapılan araştırmalar sonucunda, Keşan ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarının kendi aralarında bir sistem kurarak satış ağı kurdukları, yakalanmalarına ve takip edilmelerine engel olabilmek amacıyla çeşitli önlemler aldıkları, İstanbul'dan alarak ülke içerisinde taşımak suretiyle uyuşturucu maddeleri Keşan ilçesi ve çevre ilçelere götürüp satışını ve bağımlılara dağıtımını gerçekleştirdikleri gözlemlenmektedir" denildi.

UYUŞTURUCUYA ŞİFRE KOYMUŞLAR

Savcı Barlık hazırladığı iddianamede şüphelilerin telefon dinlemeleri sonucu uyuşturucu maddelerin adları yerine kod isim kullandıklarını belirterek, "Şüphelilerin kendi aralarında uyuşturucu maddeyi kodlu görüşmelerle sağladıkları, eroin ve kokaini genellikle 'mermer taşı, araba, iddia kuponu, küçükler, çocuk, eşya, yonca, koli, kaç dakika, kaç milyon, kaç kişisiniz, çay içelim' diye kodladıkları belirlendi" ifadelerine yer verdi. Ayrıca iddianamede şüphelilere yönelik düzenlenen 18 ayrı ara yakalamalarda çeşitli miktarlarda eroin ve kokain yakalandığı belirtildi.

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