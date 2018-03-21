Uyuşturucu davasında ‘Beni kurban ettiler’ diyen sanığa 10 yıl hapis

Kayseri’de ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklu yargılanan ve ‘ben içiciyim, kurban ettiler’ diyen sanığa mahkemece 10 yıl hapis 20 bin TL adli para cezası verildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanıklar M.D. ile N.K. ve avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık N.K. uyuşturucu ticareti yapmadığını, kullanıcı olduğunu, bulunan hassas terazinin de arkadaşı M.D.’nin olduğunu söyleyerek beraatını istedi. Tutuklu sanık M.D. ise “Ben kurban edildim. İçiciyim ve içtiğim için de pişmanım” dedi.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık M.D.’ye ‘uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan 10 yıl hapis, 20 bin TL adli para cezası verirken, kullanıcı olduğu kanaatine varılan N.K.’ye ise 1 yıl 6 ay hapis cezası ile bu cezayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına (HAGB) hükmetti.