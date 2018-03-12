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Uyuşturucu davasında ceza yağdı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.03.2018 14:42 | Son Güncelleme

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından haklarında dava açılan 14 sanıktan 10’una hapis cezası verildiEskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 6’sı tutuklu olmak üzere toplam 14 sanık ile avukatları hazır bulundu.

Eskişehir’de uyuşturucu madde ticareti yapmak veya sağlamak suçlarından haklarında dava açılan 14 sanıktan 10’una hapis cezası verildi
Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında 6’sı tutuklu olmak üzere toplam 14 sanık ile avukatları hazır bulundu. Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, tahliye ve beraatlerini talep ettiler. Tutuklu olarak yargılanan sanıklar Mehmet Can Ç., Osman B., Emrah S., Vedat S. ve Vedat D. ile tutuksuz olarak yargılanan Müjde T., Refiye Ö. ve Yüksel U.’ya 12 yıl 6 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, Sinan B.’yi ise 8 yıl 4 ay hapis cezası verdi. Tutuklu olarak cezaevinde bulunan Mehmet Can Ç, Osman B., Vedat D., Vedat S. ve Emrah S.’nin ise içeride bulundukları süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Tutuksuz olarak yargılanan M.T, B.B, ve A.A.B’nin ise beraatine karar veren mahkeme heyeti, tutuksuz sanık E.S.K.’nin dosyasını başka bir dosya ile birleştirdi.

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