Uyuşturucu etkili haplarla yakalanan şahıs tutuklandı

Samsun’da uyuşturucu etkisi olan hapla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat sonucu İstanbul’dan Samsun’a yüklü miktarda hap getirip piyasaya süreceği bilgisini aldı. Cihan G.’nin İlkadım ilçesi Rasathane Mahallesi’ndeki ikametinde yapılan aramada 560 adet hap (Galara isimli uyuşturucu etkisi doğuran ilaç) ele geçirildi. Olayla ilgili Cihan G. gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan Cihan G. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.