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Uyuşturucu etkiye sahip hapla yakalanan şüpheli adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 18.04.2018 11:27 | Son Güncelleme

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üstünde 77 adet uyuşturucu etkiye sahip hap ele geçirildi.

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir araç sürücüsünün üstünde 77 adet uyuşturucu etkiye sahip hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs adliyeye çıkarıldı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda şüphe üzerine durdurulan 55 BCF 37 plakalı araç, ekipler tarafından didik didik arandı. Araç sürücüsü Emre D.’nin üst aramasında ekipler, 77 adet uyuşturucu madde etkisi olan hap ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheli bu sabah Samsun Adliyesine sevk edildi.

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