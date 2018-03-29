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Uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan genç tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 29.03.2018 13:50 | Son Güncelleme

Samsun’da uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da uyuşturucu hap ve esrarla yakalanan bir kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbarat doğrultusunda 35 yaşındaki Seyidahmed D.’nin aracında yaptığı aramada 3 paket satışa hazır 12 gram esrar maddesi ve 13 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçirdi. Seyidahmet D.’nin evinde yapılan aramada 111 adet ecstasy uyuşturucu hap, 188 gram esrar ve uyuşturucu paketleme poşetleri bulundu.
Narkotik Şube Müdürlüğündeki sorgusu tamamlanan Seyidahmet D., bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren zanlı, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

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