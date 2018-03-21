Uyuşturucu hapla yakalanan 1 kişi gözaltına alındı

Bolu’da, polis ekiplerinin yaptıkları çalışmada üzerlerinde 15 adet uyuşturucu hap ele geçirilen şahıslardan C.G.(30) gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniye Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti, kullanımı ve aracılığının engellenmesine yönelik olarak yapılan çalışma yaptı.

Yapılan çalışmada, hareketlerinden şüphelenilen 30 yaşındaki C.G. ve 22 yaşındaki S.A. isimli şahıslar üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 15 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Şüphelilerden, S.A. isimli şahıs serbest bırakıldı. C.G. ise, gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.