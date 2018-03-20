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Uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürecek

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 18:32 | Son Güncelleme

Çankırı Valiliği Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı.Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Musa Göktaş, 2018 yılında farklı bir yapılanmaya gidildiğini, bağımlılıkla mücadele İl Koordinasyon Kurulu şeklinde bir üst yapılanma ve çeşitli başlıklarda teknik çalışma kurullarının oluşturulduğunu aktardı.Çankırı Sağlık Müdürlüğü sosyal çalışmacı Ali Karataş, 2017 yılı faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi verdi.

Uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürecek

Çankırı Valiliği Bağımlılık ile Mücadele İl Koordinasyon Kurulu yapıldı.
Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yardımcısı Musa Göktaş, 2018 yılında farklı bir yapılanmaya gidildiğini, bağımlılıkla mücadele İl Koordinasyon Kurulu şeklinde bir üst yapılanma ve çeşitli başlıklarda teknik çalışma kurullarının oluşturulduğunu aktardı.
Çankırı Sağlık Müdürlüğü sosyal çalışmacı Ali Karataş, 2017 yılı faaliyetleri hakkında kısa bir bilgi verdi. "Uyuşturucu tacirlerine ilimizde göz açtırılmıyor" diyen Karataş, bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde il genelinde gerçekleştirilen çalışmalara değindi. Oluşturulan kurullar hakkında da bilgi veren Karataş, bağımlılık ve uyuşturucu ile mücadele konusunda herkesin yardımcı olması gerektiğini ve bu manada Whatsapp ihbar hattının kurulduğunu aktardı. Karataş son olarak ise 2018 Yılı Bağımlılık ile Mücadele Kurulları ve Çalışma Planı hakkında bilgi verdi.
Uyuşturucuya yönelik yapılan başarılı çalışmalardan bahseden Çankırı Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürü Göksel Aydın, "Çankırı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü olarak uyuşturucu ile mücadelede maddeye ulaşılabilirliği en aza indirerek böylelikle torbacı diye tabir edilen şahısların geleceğimiz olan gençlerimizden uzak tutmayı öncelikli hedef olarak edinmiş bulunmaktayız. Bu kapsamda neler yapılabileceği konusunda görevli personellerimizle bir araya gelerek aldığımız kararlar doğrultusunda öncelikli olarak ilimizde bulunan ortaokul, lise müdürlükleri, okul servis şoförleri ve mahalle muhtarlarımız sık sık ziyaret edilerek kendilerinin yapacağımız önleme çalışmalarında destek ve katkı sağlamaları amaçlanmaktadır" dedi.
İl genelindeki metruk binalara da dikkat Çeken Aydın, bu tür yapıların potansiyel tehlike oluşturduğunu aktararak, "Bizler bu konuda bir çalışma yaptık. Tehlike arz eden metruk binalar belirlendi. Yıkılması gerekenler yıkıldı ve önlem alınması gerekenlere karşı da belediyemizle birlikte önlem alındı" diye konuştu.
Aydın son olarak ise Emniyet Müdürlüğünün 2018 yılı faaliyetleri hakkında bilgi verdi.
Uyuşturucu ile mücadele konusunda emniyet ile birlikte görev alan Çankırı Jandarma Komutanlığı çalışmaları hakkında bilgi veren Jandarma Kom Şube Müdürü Nizamettin Köprülü de geçiş güzergahları üzerinde yapılan uygulamalar hakkında bilgi verdi. Toplantı kurul üyelerinin görüş ve düşüncelerini dile getirmesi ile sona erdi.

Uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürecek

Uyuşturucu ile mücadele aralıksız sürecek

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