Uyuşturucu imalathanesine operasyon

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı bilgisi edinilmesi üzerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.04.2018 günü Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında bulunan bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde;50 kilogram soda (uyuşturucu madde yapımında kullanılan) 1 adet pres makinası, 22 adet plastik kova, 3 adet çelik kazan, 6 adet deney tüpü, 2 adet aseton şişesi, 4 adet ısıtıcı ve 1 adet terazi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
Süleyman Şah Türbesi'yle ilgili yeni gelişme!
1 Nisan şakası sandılar! Gelin ve damat neye uğradığını şaşırdı!
Ankara kulisleri hareketlendi! CHP'de Ankara için sürpriz isim!
Ankara merkezli 4 ilde operasyon!
Halk otobüsünde dehşet anları! Genç kız ailesini arayarak kurtuldu
Tiangong-1, Büyük Okyanus'un güneyinde infilak etti!
Esad rejimi Türk vakfını vurdu!
Erdoğan kamuflajı giydi! Ünlülerle bir araya geldi
Başbakan talimat verdi! Eğitimde devrim gibi değişiklik
Casus WhatsApp uygulaması Chatwatch artık yasak!
51 yıldır donmuş halde bekliyor!
MEB özür diledi: Sınavlar tekrarlanacak
Okuyucu Yorumları 0 yorum