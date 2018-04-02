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Uyuşturucu imalathanesine operasyon

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2018 14:12 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı bilgisi edinilmesi üzerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.04.2018 günü Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında bulunan bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyon düzenlendi.

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı bilgisi edinilmesi üzerine düzenlenen operasyonda uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün finans kaynaklarına yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 01.04.2018 günü Yüksekova ilçesi Bölük köyü Çatalkaya mezrasında bulunan bir evde uyuşturucu madde çoğaltıldığı bilgisi edinilmesi üzerine yapılan operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon neticesinde;50 kilogram soda (uyuşturucu madde yapımında kullanılan) 1 adet pres makinası, 22 adet plastik kova, 3 adet çelik kazan, 6 adet deney tüpü, 2 adet aseton şişesi, 4 adet ısıtıcı ve 1 adet terazi ele geçirilmiştir. 1 şahıs gözaltına alınmış olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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