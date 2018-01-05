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Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal döküldü, adliye boşaltıldı (2)

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 19:24 | Son Güncelleme 9 saat önce

BAŞSAVCILIK: HERHANGİ BİR SIKINTI YOK

Bursa Adliyesi'nin polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltılmasıyla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Cumhuriyet Başsavcılığımızca 05.01.2018 günü saat 17.00 sıralarında uyuşturucu ticareti yapmak suçundan yürütülen soruşturma kapsamında el konulan ve uyuşturucu madde yapımında kullanıldığı değerlendirilen 1 litrelik cam şişe içerisindeki sıvının adliye emanet deposuna yerleştirilmesi sırasında kırılması ve sıvının yere dökülmesi üzerine ortama koku ve duman yayılması sonucu tedbiren adliye binasının emanet eşya deposunun bulunduğu alan boşaltılmış, sağlık, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yapmış oldukları inceleme ve çalışmalar neticesinde herhangi bir sıkıntının bulunmadığı gaz ve dumandan herhangi bir kimsenin etkilenmediği anlaşılarak tedbirlere son verilmiştir, Kamuoyuna saygı ile duyurulur.”

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