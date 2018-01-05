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Uyuşturucu imalatında kullanılan kimyasal döküldü, adliye boşaltıldı

YAŞAM HABERLERİ | 05.01.2018 18:39 | Son Güncelleme 10 saat önce

Hüseyin TÜCCAR- Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA Adliyesi'nin ilk 3 katı, polisin adli emanete getirdiği metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasalların bulunduğu şişelerin kırılması nedeniyle boşaltıldı. Kokudan etkilenenlere 112 Acil Servis ekipleri müdahale etti. Önlemlerin ardından adliyede durum normale döndü.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube ekiplerinin yaptığı operasyonlarda ele geçirilen bir kamyon dolusu uyuşturucu maddeyle, uyuşturucu imalatında kullanılan sıvı kimyasallar imha edilmek üzere bugün saat 16.00 sıralarında adliye emanetine getirildi. Teslimat srasında şişelerden bazıları kırılınca, metamfetamin imalatında kullanılan sıvı kimyasal etrafa döküldü. Çıkan koku 6 katlı adliye binasının ilk 3 katını sardı. Kokudan fenalaşanlar olurken, adliye personeli ile binada bulunanlar dışarı çıkarıldı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, kokudan etkilenenlere müdahale etti. Önlemlerin ardından adliyede durum normale döndü.

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