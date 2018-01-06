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Uyuşturucu kullanan 2 arkadaş baygın halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ | 06.01.2018 15:18 | Son Güncelleme 2 saat önce

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da bir inşaatta sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen Halil İbrahim S. (22) ile Mestan Ş. (19) baygın halde bulundu. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim S.'nin durumunun ağır olduğu belirlendi.Olay, dün saat 23.30 sıralarında Yeşil Ada Mahallesi Mut Caddesi üzerinde yapımı devam eden 4 katlı binanın birinci katında meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın birinci katında tuvalete giren Halil İbrahim S. ile Mestan Ş. sentetik uyuşturucu kullandı. İki arkadaş bir süre sonra uyuşturucunun etkisiyle bayıldı. Daha sonra kendine gelen Mestan Ş., sağlık görevlilerini arayarak yardım istedi. İnşaata gelen sağlık görevlileri baygın halde yerde yatan Halil İbrahim S. ve Mestan Ş.'yi ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne götürdü.Polis olay yerinde yaptığı incelemelerde, tuğlaların arasına gizlenmiş bir miktar sentetik uyuşturucucu ve esrar ele geçirdi. Hastaneye kaldırılan Halil İbrahim S.'nin durumunun ağır olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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