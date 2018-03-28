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Uyuşturucu kullanan 2 şahıs suçüstü yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 28.03.2018 22:12 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan iki şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri F.Z.

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde uyuşturucu madde kullanan iki şahıs jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgilere göre, Akyazı ilçesi Gebeş Mahallesinde devriye gezen jandarma ekipleri F.Z. (26) ve A.K’yi (23) uyuşturucu madde kullanırken suçüstü yakaladı. Şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 5 gram bonzai ele geçirildi. Jandarma ekipleri F.Z ve A.K’nin ifadesini aldıktan sora adliyeye sevk etti. Mahkemeye sevk edilen F.Z., isimli şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken, A.K., isimli şahıs ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. F.Z’nin denetimli serbestlik kararına aykırı hareket etmesinden dolayı tutuklandığı öğrenildi.

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