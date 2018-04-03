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Uyuşturucu kullanan 7 şüpheli yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.04.2018 10:22 | Son Güncelleme

Elazığ’da kova olarak tabir edilen uyuşturucu düzeneği çevresinde esrar kullanan 7 şüpheli yakalandı.

Uyuşturucu kullanan 7 şüpheli yakalandı

Elazığ’da kova olarak tabir edilen uyuşturucu düzeneği çevresinde esrar kullanan 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden birinin ise 20 ayrı suçtan kaydının olduğu öğrenildi.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Beyyurdu köyü yolu üzerinde önleyici devriye görevi yaparken mezarlık mevkisinde şüpheli iki aracı fark etti. Olay yerine giden ekipler, 50 metre ara ile park edilmiş iki araç arasında kova tabir edilen uyuşturucu düzeneği ile 7 şahsın uyuşturucu madde aldıklarını fark etti. Düzeneğin yanında ve 23 FC 759 plakalı otomobilde yapılan aramada 17 gram esrar ele geçirildi.
Uyuşturucu madde kullanan 7 şüpheli gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatıldı.
Öte yandan şüphelilerin birinin 20 ayrı suçtan kaydının bulunduğu belirlendi.

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