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Uyuşturucu kullanan şahıs öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 20.03.2018 11:32 | Son Güncelleme

Malatya’da uyuşturucu madde kullanan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullanan M.A.

Malatya’da uyuşturucu madde kullanan bir kişi kaldırıldığı hastanede öldü.
Edinilen bilgilere göre, Yeşilyurt ilçesine bağlı Karakavak Mahallesi’nde meydana gelen olayda, uyuşturucu madde kullanan M.A. (34) fenalaşınca yere yığıldı. Şahsı fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan M.A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil yayaya çarptı: 1 ölü
Kaza, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beydağı kampüsü önündeki kavşakta meydana geldi. Kent merkezi istikametine seyir halinde olan M.K. idaresindeki 44 LV 246 plakalı otomobil, kavşakta yolun karşısına geçmeye çalışan Osman Bingöl’e (76) çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan şahıs ağır yaralandı. Ağır yaralı olarak Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırılan yaşlı adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili gözaltına alınan otomobil sürücüsünün polis merkezindeki işlemleri sürüyor.

Bıçakla yaralanan genç yaşam mücadelesi veriyor
Doğanşehir ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ise 1 kişi ağır yaralandı Alınan bilgiye göre, S.K. ile Lütfi Karadoğan (19) arasında ilçe merkezinde henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.K., Lütfi Karadoğan’ı bacağından bıçakladı. Aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan 19 yaşındaki genç Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay sonrası S.K. polis ekiplerince gözaltına alınırken Karadoğan’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis ekiplerinin olayla ilgili başlatmış olduğu çalışma sürüyor.

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