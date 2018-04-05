Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, çimenlikte baygın halde bulundu

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde sentetik uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç, yol kenarındaki çimenlik alanda hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.
Olay, Sakarya’nın Adapazarı ilçesi Maltepe Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, S.E. isimli genç, uyuşturucu bir madde olan sentetik kannabinoid maddesi kullandı. Kullandığı maddenin etkisi ile baygınlık geçiren genç, yol kenarındaki çimenlik alana yığıldı.Gencin hareketsiz bir şekilde yattığını gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Konunun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ve polis ekipleri, yerde hareketsiz yatan genci uyandırmaya çalıştı. Sağlık ekiplerince hastaneye götürülmek istenen genç, hastaneye gitmeyi kabul etmedi.
S.E. isimli genç, ambulansta yapılan müdahalesinin ardından polis ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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