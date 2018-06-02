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Uyuşturucu kullandığı iddia edilen genç öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.06.2018 09:48 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen Cengiz M.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, uyuşturucu kullandığı iddia edilen Cengiz M. (25) hayatını kaybetti.

Olay, akşam saatlerinde Murtaza Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre uyuşturucu kullandıktan sonra evine giden Cengiz M. krize girdi. Babası tarafından çağırılan sağlık ekibinin müdahalede bulunduğu Cengiz M., özel hastaneye kaldırıldı. Ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Cengiz M. yoğun bakımda tedaviye alındı. Cengiz M. doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede acı haberi alan gencin yakınları gözyaşlarını tutamadı.

Cengiz M.'nin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak. Cengiz M.'nin ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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