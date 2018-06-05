Uyuşturucu kullandıkları evde baygın bulundular

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu kullandıkları evde baygın bulundu. Sağlık eplerinini müdahale ettiği 2 kişi hastanede tedaviye alındı.

Olay, Bafra ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokak üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre oğlunun evine gelen bir kadın, kapıyı açtığında oğlunun arkadaşları olduğu belirtilen 2 kişiyi baygın halde buldu. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren kadın, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 1'i kadın 2 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 kişi, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili soruşturması sürüyor.



PARTNER Dünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı