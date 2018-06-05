HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Uyuşturucu kullandıkları evde baygın bulundular

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2018 17:53 | Son Güncelleme

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu kullandıkları evde baygın bulundu. Sağlık eplerinini müdahale ettiği 2 kişi hastanede tedaviye alındı.  Olay, Bafra ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokak üzerindeki evde meydana geldi.

Ayhan AYDEMİR/BAFRA(Samsun),(DHA)- SAMSUN'un Bafra ilçesinde, 1'i kadın 2 kişi uyuşturucu kullandıkları evde baygın bulundu. Sağlık eplerinini müdahale ettiği 2 kişi hastanede tedaviye alındı.
Olay, Bafra ilçesi Kavakpınar Mahallesi Hoş Sokak üzerindeki evde meydana geldi. İddiaya göre oğlunun evine gelen bir kadın, kapıyı açtığında oğlunun arkadaşları olduğu belirtilen 2 kişiyi baygın halde buldu. Hemen durumu polis ekiplerine bildiren kadın, sinir krizi geçirdi. Polis ve sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme sonucunda 1'i kadın 2 kişinin uyuşturucu madde kullandıktan sonra baygınlık geçirdiği belirlendi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından 2 kişi, Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekiplerinin konu ile ilgili soruşturması sürüyor.

PARTNERDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığıDünyaca ünlü yıldızın Aleyna Tilki hayranlığı
İngiliz turistin oyununu, kamera görüntüleri bozduİngiliz turistin oyununu, kamera görüntüleri bozdu
Feci olay kamerada; üzerine inşaat asansörü devrildiFeci olay kamerada; üzerine inşaat asansörü devrildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Ali Koç, Messi'yi yetiştiren Jose Ramon Alexanko'yu getiriyor

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

AK Parti'nin aday göstermediği Orhan Miroğlu: Türkiye’nin huzur ve selameti için HDP barajı aşmalıdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

İstanbul'da korkunç olay! Kaldırımda beklerken üzerine asansör düştü!

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

5 yıldızlı otelde inanılmaz olay! Türkleri kandıramadı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Kefen giyerek annesine ölü şakası yaptı

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Bahçede bulundu! Vatandaşlar görmek için köye akın ediyor

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

Trabzon'da Türk bayrağını yere atan şahsın görüntüsü büyük tepki çekti

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

3 aylık eski eşine 17 yıldır nafaka ödüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.