Uyuşturucu kullanırken sosyal medyadan yayın yapınca tutuklandılar

Çağlar ÖZTÜRK- Yaşar KORKUSUZ/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA'nın Kozan ilçesinde bir evde toplanarak esrar hazırlayıp kullanan, biri çocuk 4 kişi, cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yapınca, polis tarafından yakalandı. Şüphelilerden 3'ü tutuklandı.
Kozan'da C.K. (30), İ.Ü. (19), B.M. (23) ve B.M. (14) esrar kullanmak için bir evde toplandı. Paket içindeki uyuşturucunun hazırlanması sırasında İ.Ü., cep telefonuyla sosyal medyada canlı yayın yaptı. Bu sırada yine sosyal medyada izleme yapan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin paylaşımlarını kayıt ederek, yerlerini tespit edip, operasyon yaptı. Gözaltına alınan C.K., İ.Ü., B.M. ve B.M. 'uyuşturucu kullanmak, uyuşturucuya özendirmek ve sosyal medyada yayın yapmak' suçlarından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden C.K., İ.Ü. ve B.M. tutuklanırken, yaşı 18'den küçük B.M. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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